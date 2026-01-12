In questa intervista, Diego Accursi commenta la recente partita, evidenziando il carattere e lo spirito della squadra. Con una doppietta decisiva, Accursi ha contribuito a conquistare tre punti fondamentali nel mercato di dicembre, dimostrando impegno e determinazione. Un’analisi sobria e dettagliata di un momento cruciale per la squadra e del suo ruolo in questa sfida.

Diego Accursi ha deciso la sfida del Malservisi-Matteini: una doppietta per l’acquisto del mercato di dicembre per tre punti pesantissimi. "Era una partita molto importante per noi, per la classifica e per il morale – dice Accursi –. Siamo riusciti a riacciuffarla col cuore, con la voglia e con lo spirito. Sono punti che fanno bene, per affrontare ancora meglio la settimana. Abbiamo il Siena ed altre partite importanti che ci aspettano". Accursi è cresciuto nel settore giovanile del Rimini, società nella quale ha svolto l’intero percorso formativo fino all’esordio tra i professionisti. Il suo arrivo a Poggibonsi a dicembre ha dato maggiore qualità e peso offensivo all’attacco dei leoni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: parla Diego Accursi. "Partita riacciuffata con cuore e spirito. Ce lo meritiamo perché diamo il massimo»

