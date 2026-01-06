MotoGp Pol Espargaro | Marquez può annientare i compagni di squadra

Nel mondo della MotoGP, le dinamiche tra i piloti continuano a suscitare interesse. Pol Espargaró ha commentato il ruolo di Marc Marquez, sottolineando la sua potenzialità di influenzare gli equilibri tra i compagni di squadra. Con il Campionato 2026 alle porte e i cambiamenti regolamentari previsti per il 2027, l’appuntamento con questa stagione si presenta ricco di sfide e novità.

Bologna, 6 gennaio 2026 – Un mondiale 2026 tutto da vivere e tutto da gustare, con un retrogusto di mercato con l’orizzonte al 2027 quando cambieranno i regolamenti tecnici della Moto gp. Non solo la lotta al titolo, ma anche possibili cambiamenti di casacca con tanti top rider in scadenza, tra questi il campione del mondo Marc Marquez, il suo compagno Pecco Bagnaia, senza dimenticare Fabio Quartararo e Pedro Acosta. Tutti annuseranno l’aria per capire quale moto può liberarsi e se varrà la pena lasciare i rispettivi team, con situazioni diverse. Marc Marquez guida la miglior moto al mondo e probabilmente non avrebbe senso cambiare, mentre Pecco Bagnaia dovrà guadagnarsi il rinnovo a suon di prestazioni dopo il deludente mondiale 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, Pol Espargaro: “Marquez può annientare i compagni di squadra” Leggi anche: MotoGP, Pol Espargarò al posto di Vinales anche a Portimao. La situazione in griglia di partenza Leggi anche: Ducati può sostituire Marc Marquez con un pilota che non è mai salito su una MotoGP: “Stiamo valutando” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. MotoGP | Pol Espargaro su Bagnaia: “Sta sprofondando, non si sente a suo agio”; Pol Espargarò: “Marquez può annientarti e Bagnaia sta sprofondando”; Guida Mondiale MotoGP 2026: i 20 piloti, i 10 team, calendario, orari, tv e record; Pol Espargarò: “Marquez può annientarti e Bagnaia sta sprofondando”. MotoGp, Pol Espargaro: “Marquez può annientare i compagni di squadra” - Il pilota spagnolo di KTM ha parlato ad As della situazione in casa Ducati: Marquez dominante e Pecco in difficoltà, la forza del campione del mondo può annientare chiunque. sport.quotidiano.net

Bagnaia in caduta libera: "Distrutto da Marquez", la stroncatura. Marc, Pecco e Bezzecchi in pista dopo la Befana - Ecco quando scenderanno in pista per la prima volta nel 2026 Marquez, Bagnaia, Bezzecchi, Marini, Di Giannantonio e Morbidelli. sport.virgilio.it

Pol Espargarò: “Marquez può annientarti e Bagnaia sta sprofondando” - Il collaudatore della KTM ha analizzato la situazione interna al team Ducati, con un Marquez dominante e un Bagnaia in crisi ... formulapassion.it

Aleix Espargaro annuncia il ritiro dal ciclismo professionistico Il pilota spagnolo tornerà a dedicarsi pienamente al ruolo di collaudatore per HRC in MotoGP Scopri di più A cura di Simone Cervelli - facebook.com facebook

#MotoGP #Motorionline ALEIX ESPARGARO' LASCIA IL CICLISMO "Puig mi ha detto che capiva la mia passione ma che Honda era più importante" Le dichiarazioni dello spagnolo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.