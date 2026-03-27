Due bar nel centro sono stati chiusi dalle autorità dopo essere stati frequentati da persone coinvolte in attività illegali come spaccio di droga e risse. Uno dei locali è stato anche il luogo di una violenta lite avvenuta recentemente. Le forze dell’ordine hanno preso questa decisione per contrastare comportamenti illeciti e garantire maggiore sicurezza nella zona.

La decisione è del questore di Trento che, alla luce di quanto emerso dalle indagini delle forze dell’ordine, ha deciso di sospendere la licenza ai titolari per 10 e 30 giorni Erano diventati il punto di ritrovo per spacciatori, consumatori di sostanze stupefacenti e gente con precedenti penali; uno dei due è stato anche teatro di una violenta lite avvenuta nei giorni scorsi. È questa la ragione per cui il questore di Trento Nicola Zupo ha disposto la chiusura di due bar del centro storico di Trento situati nella zona della Portela per 10 e 30 giorni. Il secondo locale, invece, era già stato chiuso l’estate scorsa, ad agosto 2025, per dieci giorni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Risse, spaccio di droga e non solo: chiudono due bar in centro

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