sacche di plasma sprecate dopo i prelievi polemica nelle marche

Nelle Marche si registra una polemica legata allo spreco di sacche di plasma che, dopo i prelievi, sono state gettate nella spazzatura. Le sacche, destinate alla produzione di medicinali, sono state considerate inutilizzabili e smaltite senza essere state riutilizzate o riciclate. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla gestione dei materiali biologici e sulle procedure adottate nelle strutture sanitarie.

Gettate nella spazzatura sacche di plasma che avrebbero dovuto essere destinate alla ricerca, alla produzione di farmaci o alle trasfusioni Nel pomeriggio l’assessore Calcinaro ha fatto il punto in una conferenza stampa durante la seduta odierna del Consiglio regionale dedicata proprio al tema della sanità. Calcinaro ha parlato di una “difficoltà improvvisa” dell’officina del sangue a fronte della quale la Regione ha deciso potenziare il Dipartimento interaziendale regionale di medicina trasfusionale (Dirmt). “Istituiremo una commissione di verifica su quanto accaduto, ma la raccolta del sangue non si può fermare, sarebbe un segnale controproducente. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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