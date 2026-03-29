Pizzaballa la polizia israeliana impedisce l' ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme | Motivi di sicurezza Lui | momento complicato

Questa mattina, la polizia israeliana ha vietato l’accesso al Santo Sepolcro a Gerusalemme al Patriarca latino di Gerusalemme e al Custode di Terra Santa. La motivazione fornita riguarda motivi di sicurezza. Il Cardinale Pizzaballa ha commentato che si tratta di un momento difficile. La decisione ha provocato reazioni tra i rappresentanti religiosi presenti nella città.

«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, monsignor Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. I due sono stati fermati lungo il percorso, mentre si recavano privatamente e senza alcuna connotazione di processione o cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro». Lo rende noto il Patriarcato di Gerusalemme. Il grave precedente «Questo episodio - spiega la nota - costituisce un grave precedente e manca di rispetto alla sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che, durante questa settimana, guardano a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Motivi di sicurezza». Lui: momento complicato Articoli correlati Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave»«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave». Meloni: gli siamo vicini«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa... Altri aggiornamenti su Santo Sepolcro Temi più discussi: La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Lo sdegno dell'Italia; L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro; Israele impedisce a cardinale Pizzaballa accesso a Santo Sepolcro per messa domenica delle Palme. Meloni: Un'offesa, Tajani convoca l'ambasciatore; ISRAELE NON FA ENTRARE PIZZABALLA E IELPO NEL SANTO SEPOLCRO PER LE PALME. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it Gerusalemme: la polizia di Israele impedisce l'ingresso al Santo Sepolcro al cardinale PizzaballaQuesta mattina la polizia di Israele ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, di accedere alla Chiesa del Santo ... notizie.it Al cardinale #Pizzaballa impedito l'ingresso al Santo Sepolcro nella Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme, per celebrare la Messa della Domenica delle Palme. "La prima volta da secoli: misura grave e irragionevole, un allontanamento dai principi della - facebook.com facebook La polizia israeliana impedisce al cardinal Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Il Patriarcato: «Precedente di gravità inaudita». Ormai siamo di fronte ad uno stato-canaglia che non rispetta più nessuna regola civile. x.com