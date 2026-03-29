Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa di entrare nel Santo Sepolcro. La decisione è stata definita un

«Questa mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, monsignor Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. I due sono stati fermati lungo il percorso, mentre si recavano privatamente e senza alcuna connotazione di processione o cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro». Lo rende noto il Patriarcato di Gerusalemme. Il grave precedente «Questo episodio - spiega la nota - costituisce un grave precedente e manca di rispetto alla sensibilità di miliardi di persone in tutto il mondo che, durante questa settimana, guardano a Gerusalemme. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Pizzaballa, la polizia israeliana impedisce il suo ingresso al Santo Sepolcro a Gerusalemme: «Precedente grave». Meloni: gli siamo vicini

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#Tajani: inaccettabile vietare l’ingresso al Santo Sepolcro a #Pizzaballa #Israele x.com

«Per la prima volta da secoli» è stato «impedito di celebrare la Messa della Domenica delle Palme nella Chiesa del Santo Sepolcro» al cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme e al custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo. Lo riferisc - facebook.com facebook