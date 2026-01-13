Il Gip di Bologna, Alberto Ziroldi, ha deciso di non convalidare l'arresto di Luca Vildoza e della moglie Milica Tasic, evidenziando un orientamento giudiziario equilibrato. Questa decisione riflette un sistema di giustizia che valuta attentamente ogni caso, garantendo rispetto delle procedure e dei diritti delle persone coinvolte. La vicenda rimane sotto osservazione mentre si approfondiscono le circostanze legate all’arresto.

Bologna, 13 gennaio 2026 - Il gip Alberto Ziroldi non ha convalidato l'arresto di Luca Vildoza e della moglie Milica Tasic. Il giocatore della Virtus e la consorte erano stati arrestati la sera del 15 ottobre scorso con l'accusa di avere aggredito una operatrice della Croce Rossa in servizio su un'ambulanza, lungo viale Silvani angolo via Cadori. La volontaria aggredita da Luca Vildoza e dalla moglie Milica Tasic: “Non so se tornerò più in ambulanza” "Sono molto soddisfatta - le parole dell' avvocato Giulia Bellipario -, è un risultato che mette luce sul fatto che i requisiti di legge vadano rispettati, sempre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso Vildoza, il gip non convalida l'arresto. "Segno di una giustizia che funziona"

Leggi anche: Il giudice non convalida l’arresto di Vildoza e della moglie: “Insussistenti le condizioni”

Leggi anche: Ebreo aggredito a Milano, il gip convalida l'arresto: "Fatto grave"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Gip Bologna si riserva la decisione sulla convalida dell'arresto di Vildoza; Vildoza e la moglie davanti al gip per l’aggressione ai sanitari dell’ambulanza: “Non c’è stata alcuna violenza”; Luca Vildoza della Virtus Bologna e la moglie davanti al giudice per l'aggressione agli operatori dell'ambulanza. L'avvocato: «Il loro arresto non era legittimo»; Luca Vildoza dal gip per le lesioni alla volontaria della Croce rossa.

Basket, il Gip non convalida l’arresto di Vildoza e della moglie - (ANSA) – BOLOGNA, 13 GEN – Il Gip del Tribunale di Bologna, Alberto Ziroldi, ha sciolto la riserva e deciso di non convalidare l’arresto di Luca Vildoza, playmaker argentino della Virtus Bologna e del ... msn.com