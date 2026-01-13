Caso Vildoza il gip non convalida l' arresto Segno di una giustizia che funziona
Il Gip di Bologna, Alberto Ziroldi, ha deciso di non convalidare l'arresto di Luca Vildoza e della moglie Milica Tasic, evidenziando un orientamento giudiziario equilibrato. Questa decisione riflette un sistema di giustizia che valuta attentamente ogni caso, garantendo rispetto delle procedure e dei diritti delle persone coinvolte. La vicenda rimane sotto osservazione mentre si approfondiscono le circostanze legate all’arresto.
Bologna, 13 gennaio 2026 - Il gip Alberto Ziroldi non ha convalidato l'arresto di Luca Vildoza e della moglie Milica Tasic. Il giocatore della Virtus e la consorte erano stati arrestati la sera del 15 ottobre scorso con l'accusa di avere aggredito una operatrice della Croce Rossa in servizio su un'ambulanza, lungo viale Silvani angolo via Cadori. La volontaria aggredita da Luca Vildoza e dalla moglie Milica Tasic: “Non so se tornerò più in ambulanza” "Sono molto soddisfatta - le parole dell' avvocato Giulia Bellipario -, è un risultato che mette luce sul fatto che i requisiti di legge vadano rispettati, sempre". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
