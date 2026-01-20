Sapeva che avrebbe ucciso Youssef il gip non crede alla versione di Atif e convalida l’arresto

Il giudice non ha creduto alla versione di Atif, confermando l’arresto nell’ambito di un episodio in cui l’uomo aveva ammesso di aver intenzione di colpire Youssef. Secondo le dichiarazioni, il gesto era mirato a inviare un messaggio dopo le minacce ricevute, specificando di aver voluto colpirlo alla gamba e al piede. La vicenda si svolge nel contesto di un’analisi giudiziaria volta a chiarire le reali intenzioni dell’indagato.

(Adnkronos) – "Volevo colpire Youssef per mandargli un segnale dopo le sue minacce, ma volevo colpirlo alla gamba e al piede". E' questa la versione che Atif Zouhair, il giovane che venerdì scorso ha ucciso il compagno di scuola 18enne Youssef Abanoub all'Einaudi-Chiodo, ha riferito al gip del tribunale di La Spezia. Parole che tuttavia non hanno convinto il giudice, che ha così convalidato l'arresto. "E' di tutta evidenza – sostiene infatti il gip nelle motivazioni della convalida – che l'elemento volitivo del soggetto che si accinga ad aggredire un terzo con un'arma della fattezza e delle caratteristiche di quella utilizzata dall'Atif, impugnandola e colpendo con essa la vittima con un'intensità tale da provocare una lesione dell'entità di quella nitidamente descritta da alcuni testi oculari non possa che integrare il dolo di omicidio, almeno nella sua forma eventuale, avendo l'agente consapevolmente accettato che dal suo comportamento potesse derivare la morte del soggetto attinto dal colpo".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

«Atif ha ucciso con brutalità e disinvoltura», il gip non crede al 19enne: l’avvertimento e la lama, l’ipotesi della perizia psichiatricaIl Gip della Spezia esclude la capacità di intendere e volere di Zouhair Atif, sospettato dell’omicidio di Abanoub Youssef.

