Nella ventinovesima giornata del girone D di Serie D, la Pistoiese ha ottenuto una vittoria in rimonta per 3-1 sul campo del Sant’Angelo Lodigiano. La squadra arancione, che è salita in vetta alla classifica, ha conquistato i tre punti dopo aver recuperato lo svantaggio iniziale. La sfida si è svolta oggi, 29 marzo 2026.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 29 marzo 2026 – Pistoiese, che fatica! La squadra arancione conquista i 3 punti, espugnando il campo del Sant’Angelo 3-1, nella ventinovesima giornata del girone D del campionato di serie D. Con questa vittoria, e visto che non ha giocato il Desenzano, i pistoiesi salgono in vetta alla classifica con 63 punti, al pari proprio di Desenzano e Lentigione. Non inganni, però, il punteggio: la partita è stata più equilibrata di quello che si pensi. Una gara dai due volti, il primo a favore dei padroni di casa, il secondo degli ospiti. Ben 6 novità nella formazione orange rispetto all’impegno infrasettimanale di Lentigione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoiese, che fatica: vince 3-1 in rimonta a Sant'Angelo Lodigiano. Ed è capolista

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