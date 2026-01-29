Il bar Sunrise di Sant’Angelo Lodigiano chiude per due settimane. La decisione arriva dopo episodi di risse e spaccio di droga che si sono verificati negli ultimi tempi. Il questore di Lodi ha deciso di sospendere l’attività dell’esercizio, che dovrà restare chiuso fino al 12 febbraio. La misura mira a tutelare la sicurezza del quartiere e a fermare le situazioni di degrado che si sono create intorno al locale.

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 29 gennaio 2026 – Serrande abbassate per due settimane: il questore di Lod i ha disposto la sospensione della licenza per il Sunrise di via Cairoli a Sant’Angelo Lodigiano. Il provvedimento segue le indagini dei carabinieri che hanno documentato come il locale fosse diventato teatro di violenze e ritrovo abituale di pregiudicati. A far precipitare la situazione è stata l’aggressione del 25 dicembre 2025, quando una discussione nata all’interno del bar tra avventori visibilmente alterati dall’alcol era sfociata all’esterno in un pestaggio brutale. La vittima aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 31 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Risse e spaccio: licenza sospesa al bar Sunrise di Sant’Angelo Lodigiano

