Fiamme nella notte a Sant’Angelo Lodigiano | quattro auto distrutte giallo sulle cause

Nella notte tra 12 e 13 gennaio 2026, un incendio ha interessato via Professor Dr. a Sant’Angelo Lodigiano, distruggendo quattro automobili. Le cause dell’incendio non sono ancora chiare e sono al centro di indagini da parte delle autorità. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, mentre si cerca di fare luce sulle circostanze che hanno portato a questo episodio.

Sant'Angelo Lodigiano (Lodi), 13 gennaio 2026 – È avvolto dal mistero l’incendio che, nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio 2026, ha distrutto quattro autovetture parcheggiate in via Professor Dr. Roberto Forlani. L’allarme è scattato alle 01:15, quando una densa colonna di fumo e le fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti, svegliati da un forte odore di bruciato. L’allarme dei residenti e l’intervento dei vigili del fuoco . Sul posto sono intervenute rapidamente le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con l’invio di un’autopompa e di un’autobotte. All’arrivo, i mezzi risultavano completamente avvolti dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fiamme nella notte a Sant’Angelo Lodigiano: quattro auto distrutte, giallo sulle cause Leggi anche: Devastante incendio nella notte: quattro auto distrutte dalle fiamme Leggi anche: Auto rubata nella notte e data alle fiamme a Sant’Angelo a Scala Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il video dell’incendio nel Lodigiano: edificio in fiamme, 20 persone evacuate - Questa mattina si è verificato un incendio a Codogno, nel Lodigiano: 20 persone sono state evacuate e il condominio è stato dichiarato inagibile ... fanpage.it

Notte movimentata tra le province di Napoli e Avellino, dove si sono registrati tre distinti episodi di cronaca che hanno destato allarme tra i residenti. Nel Napoletano, auto in fiamme in due diversi comuni. A SANT’ANASTASIA, all’alba, i carabinieri della s - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.