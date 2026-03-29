pisa tensioni in centro antagonisti faccia a faccia con azione universitaria

Nel centro storico di Pisa, le forze dell’ordine sono intervenute a causa di tensioni tra un gruppo di antagonisti e membri di Azione Universitaria. La situazione ha richiesto l’uso di personale e mezzi delle forze di polizia per mantenere l’ordine e prevenire escalation di violenza. Al momento non sono stati segnalati feriti o arresti. La zona è stata successivamente messa in sicurezza.

E’ stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine nel centro storico di Pisa per evitare disordini, nel tardo pomeriggio di venerdì, tra un centinaio di militanti dell’area anarchica e antagonista e una ventina di militanti di Azione Universitaria, organizzazione studentesca vicina a Fratelli d’Italia che, senza bandiere e insegne politiche, stava consumando un aperitivo all’esterno di un locale. La Digos sta lavorando sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza urbana e presenti sui social per identificare e denunciare i più facinorosi. In breve sul posto sono giunti un centinaio di giovani dell’area antagonista che hanno iniziato a scandire slogan ed esporre striscioni contro i giovani di Azione universitaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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