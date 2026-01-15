Pier Ferdinando Casini presenta il suo libro Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi

Sabato 17 gennaio alle 10:30 nella sala Muratori della Biblioteca Classense, Pier Ferdinando Casini presenta il suo nuovo libro

Dove sala Muratori della Biblioteca Classense Quando Dal 17012026 al 17012026 Alle 10:30 Sabato 17 gennaio, alle 10:30, nella sala Muratori della Biblioteca Classense, Pier Ferdinando Casini presenterà il volume “Al centro dell’aula, dalla Prima Repubblica a oggi” (Edizioni il Mulino, 2025), ultima opera del senatore. Il volume contiene alcuni dei discorsi più significativi pronunciati da Casini in Parlamento ed è aperto da un ampio dialogo tra lo stesso Casini e lo storico Paolo Pombeni. In questo modo il libro si presenta come una serie di istantanee sull’evoluzione della storia politica e sociale del Paese, di cui Casini è attore e testimone in oltre 40 anni di impegno politico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Casini presenta alla Camera il suo ultimo libro: “Al centro dell’Aula. Dalla Prima Repubblica a oggi”

Leggi anche: Pier Ferdinando Casini si racconta con Prodi e Letta: “Io, al centro dell’Aula”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Casini: «Non vedo fini nobili, Trump preoccupa. Si perpetua un regime in cambio del petrolio»; Venezuela, Casini: «Ora anche gli abitanti della Groenlandia possono temere di finire sotto il dominio Usa»; Seduta 379ª (XIX legislatura) (13.01.2026); Brescia, il 16 alla Goito il ministro Ciriani, Calovini e Del Bono dialogano con Casini.

Pier Ferdinando Casini presenta il suo libro “Al Centro dell’Aula” a Ravenna con Patuelli e de Pascale - Dalla Prima Repubblica a oggi" è il titolo del libro (Edizione Il Mulino, 2025) scritto dal Senatore Pier Ferdinando Casini che ... ravennanotizie.it