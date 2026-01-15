Pier Ferdinando Casini presenta il suo libro Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi
Sabato 17 gennaio alle 10:30 nella sala Muratori della Biblioteca Classense, Pier Ferdinando Casini presenta il suo nuovo libro
Dove sala Muratori della Biblioteca Classense Quando Dal 17012026 al 17012026 Alle 10:30 Sabato 17 gennaio, alle 10:30, nella sala Muratori della Biblioteca Classense, Pier Ferdinando Casini presenterà il volume “Al centro dell’aula, dalla Prima Repubblica a oggi” (Edizioni il Mulino, 2025), ultima opera del senatore. Il volume contiene alcuni dei discorsi più significativi pronunciati da Casini in Parlamento ed è aperto da un ampio dialogo tra lo stesso Casini e lo storico Paolo Pombeni. In questo modo il libro si presenta come una serie di istantanee sull’evoluzione della storia politica e sociale del Paese, di cui Casini è attore e testimone in oltre 40 anni di impegno politico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
