Un nuovo pacchetto di finanziamenti è stato annunciato per le piccole e medie imprese, con un totale di quasi 400mila euro destinati alla transizione industriale e alla riqualificazione dei negozi. La misura mira a fornire supporto finanziario alle aziende locali e a favorire lo sviluppo economico nel territorio. L'annuncio è stato fatto a Grosseto il 29 marzo 2026.

Grosseto, 29 marzo 2026 – Un pacchetto di risorse per sostenere chi fa impresa e accompagnare la crescita del territorio. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno rilancia il proprio ruolo a supporto dell’economia locale con quattro nuovi bandi rivolti alle micro, piccole e medie imprese delle province di Grosseto e Livorno. Da qualche giorno è infatti possibile presentare domanda per accedere ai contributi, che complessivamente mettono a disposizione 390mila euro di risorse proprie. Un intervento che si inserisce in una strategia più ampia: ulteriori misure sono attese nelle prossime settimane, a conferma di un impegno strutturale a favore del sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccole e medie imprese, quasi 400mila euro per transizione e negozi

Articoli correlati

Piccole e medie imprese modenesi, in aumento occupazione e ore lavorateIl sistema delle micro, piccole e medie imprese del territorio conferma la propria capacità di resistere e crescere.

Adempimento collaborativo, il Fisco apre a piccole e medie imprese: come aderireL’Agenzia delle Entrate apre le porte del regime di adempimento collaborativo anche alle imprese di dimensioni medio-piccole, purché con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Piccole e medie imprese quasi 400mila...

Temi più discussi: Passaggio generazionale, pmi a rischio stallo: l’analisi su 68 mila società italiane che fa emergere la fragilità del sistema; La legge annuale sulle PMI 2026 in Gazzetta Ufficiale - DB; Parlamento: pubblicata la Legge annuale sulle PMI; Oscar delle piccole e medie imprese: domani 26 marzo lo speciale in edicola nel Cittadino.

Legge annuale PMI in Gazzetta Ufficiale: le misure per imprese e professionistiÈ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2026 la legge annuale sulle piccole e medie imprese (legge n. 34/2026). ipsoa.it

Caro-bollette: la Regione pensa di reintrodurre i ristori per piccole e medie impreseLa Regione potrebbe riproporre le misure contro il caro bollette per piccole e medie imprese già sperimentate nei mesi successivi all’inizio della guerra russa in Ucraina nel 2022. È una delle ipotesi ... rainews.it

La cremosità alla pasta viene conferita dalle patate, che, tagliate molto piccole, durante la cottura si sfaldano. https://blog.giallozafferano.it/iannamaria/pasta-cremosa-zucchine-tonno-e-patate/ facebook

Le piccole nazioni, afferma il cardinale Parolin, "rappresentano un argine essenziale contro le derive autoritarie poiché, per uno Stato di piccole dimensioni, la norma giuridica non è un peso, ma la massima garanzia di sopravvivenza e libertà". x.com