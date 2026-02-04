Adempimento collaborativo il Fisco apre a piccole e medie imprese | come aderire

L’Agenzia delle Entrate annuncia che anche le piccole e medie imprese con un fatturato sotto i 500 milioni di euro possono ora aderire al regime di adempimento collaborativo. La novità mira a facilitare il rapporto tra contribuenti e fisco, offrendo nuove opportunità per regolarizzare la propria posizione fiscale senza grandi complicazioni. L’operazione si rivolge a tutte le imprese di dimensioni medio-piccole che vogliono rispettare le regole in modo più semplice e diretto.

L'Agenzia delle Entrate apre le porte del regime di adempimento collaborativo anche alle imprese di dimensioni medio-piccole, purché con un fatturato inferiore ai 500 milioni di euro. L'iniziativa amplia l'accesso a un istituto nato per instaurare un rapporto di collaborazione rafforzata tra fisco e contribuente, basato su trasparenza, fiducia e prevenzione dei rischi fiscali. Fino al 2025, la cooperative compliance era riservata esclusivamente ai soggetti con volumi d'affari superiori a 500 milioni di euro. A partire dal 2026 e per l'anno successivo, invece, potranno aderire anche le aziende al di sotto di questa soglia.

