Piccole e medie imprese modenesi in aumento occupazione e ore lavorate

Il motivo dell’aumento di occupazione e delle ore lavorate nelle imprese modenesi deriva dalla loro capacità di adattarsi alle sfide economiche. Queste aziende mostrano segni concreti di crescita, con più persone impiegate e turni di lavoro più lunghi rispetto al passato. La crescita si verifica in settori come il manifatturiero e i servizi locali, dove l’attività si rafforza grazie a investimenti e richieste crescenti. La tendenza si mantiene stabile anche nei mesi recenti.

Il sistema delle micro, piccole e medie imprese del territorio conferma la propria capacità di resistere e crescere. Lo confermano i dati elaborati dall'ufficio studi Lapam Confartigianato relativi a un campione di quasi 3.000 imprese, 2.969 per la precisione, che hanno usufruito in modo continuativo dei servizi paghe nel biennio 2024-2025 (escluse le attività stagionali). Numeri che restituiscono un quadro complessivamente positivo sul fronte occupazionale e delle ore lavorate. Nel periodo analizzato sono stati elaborati in media quasi 31 mila cedolini al mese. Nel corso del 2024 il numero di cedolini, e quindi di lavoratori occupati, è cresciuto in modo pressoché costante, con una dinamica stagionale simile nei due anni e una flessione fisiologica nel mese di agosto.

Cna Foggia incontra i consiglieri regionali: imprese e istituzioni a confronto sul futuro delle piccole e medie impreseA Foggia si è tenuto il primo incontro ufficiale tra Cna Foggia e i consiglieri regionali eletti, focalizzato sulle sfide e opportunità delle piccole e medie imprese e dell’artigianato nella provincia, in vista dell’applicazione della nuova legge regionale di settore.

Piccole imprese modenesi, nuovi contributi a fondo perduto per allarmi e videosorveglianzaLe piccole imprese di Modena possono adesso ricevere nuovi contributi a fondo perduto.

