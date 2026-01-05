Costringe la moglie a dormire senza cuscino e coperte e tenta di strangolarla | arrestato 30enne a Catania
Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Catania per aver costretto la moglie a dormire senza cuscino e coperte, tentando di strangolarla. La donna, vittima di percosse, minacce e privazioni di beni di prima necessità, ha trovato aiuto e supporto per uscire da una condizione di grave maltrattamento domestico. Le forze dell’ordine sono intervenute per tutelare la sua sicurezza e assicurare l’autore delle violenze alla giustizia.
Percosse, minacce e privazioni anche dei beni di prima necessità: era la vita di una giovane donna della provincia di Catania. Arrestato in flagranza il compagno 30enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
