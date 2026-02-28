Picchia la moglie a cena e sfascia la cucina | in manette

Un uomo è stato arrestato a Sant’Antimo dopo aver aggredito la moglie durante una cena, colpendola più volte e causando danni alla cucina. La lite si è trasformata in violenza fisica, portando all’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo si era poi rinchiuso in casa, impedendo l’accesso agli agenti per alcuni momenti.

Attimi di terrore in un'abitazione di Sant'Antimo dove un uomo si era rinchiuso in casa con la moglie picchiandola brutalmente. Sono quasi le 21 e sul telefono della caserma di Sant'Antimo arriva una richiesta anonima di aiuto. Pochi minuti e la gazzella della Tenenza raggiunge l'appartamento in.

Picchia la compagna e poi aggredisce i carabinieri, 65enne in manetteL'allarme è partito nella giornata di domenica quando, al 112, è arrivata la chiamata di una donna trafelata che chiedeva aiuto ai carabinieri di...

