Picchia il compagno della madre e poi aggredisce i carabinieri | arrestato

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 32 anni di origini brasiliane è stato arrestato a Basiano, nell’area alle porte di Milano, con l’accusa di aver maltrattato il compagno della madre e di aver opposto resistenza ai carabinieri intervenuti. L’individuo è stato portato in caserma e dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Prima le botte al compagno della madre, poi l’aggressione ai carabinieri. Infine le manette. Un 32enne brasiliano è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale a Basiano (hinterland est di Milano) nella notte tra sabato e domenica 29 marzo. Tutto è iniziato con una discussione in casa durante la quale il 32enne, stando a quanto finora ricostruito, avrebbe aggredito il compagno della madre, un 48enne che convive con loro da circa un anno. Pugni e calci, ma anche una testata al volto. Non si tratterebbe di un episodio isolato: le vittime hanno raccontato di altre violenze nei mesi scorsi. A chiedere l’intervento del 112 sono stati gli stessi familiari. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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