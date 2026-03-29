Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Basiano, nell’hinterland milanese, dopo aver aggredito il compagno della madre e successivamente i militari intervenuti. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando l’uomo ha colpito il partner della donna prima di rivolgere le sue attenzioni contro i carabinieri presenti sul posto.

Basiano (Milano), 29 marzo 2026 – Picchia il compagno della madre, poi aggredisce anche i carabinieri: arrestato un 32enne brasiliano a Basiano, nel Milanese. L’aggressione. Secondo quanto ricostruito, durante una discussione in casa, nella notte tra sabato e domenica, il 32enne avrebbe colpito il convivente della madre, 48 anni, con pugni e calci, arrivando anche a tirargli una testata al volto. Episodio di violenza non isolato perché, stando a quanto riferito, aggressioni sarebbero già accadute in passato. Accoltella il compagno della madre. In carcere un ragazzo di 24 anni. L’uomo resta in gravi condizioni L’intervento dei carabinieri. A chiedere aiuto alle forze dell’ordine sono stati la vittima e altri familiari presenti nell'abitazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Basiano, picchia il compagno della madre e poi aggredisce i carabinieri: arrestato 32enne

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