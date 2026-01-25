Nel primo match della 18ª giornata di Superlega, Modena ha ottenuto una vittoria al tie-break contro Piacenza. La partita ha visto brillare le prestazioni di Porro e Bovolenta, contribuendo a un risultato importante per la squadra emiliana. Questa vittoria permette a Modena di rilanciarsi nella classifica del massimo campionato italiano di volley maschile.

Modena ha sconfitto Piacenza nell’anticipo della 18ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. I Canarini si sono imposti al tie-break nell’attesissimo derby emiliano e hanno operato il sorpasso ai danni dei Lupi al quarto posto in classifica generali: 36 punti per entrambe, ma gli uomini in giallo hanno ottenuto un successo in più (12 contro 11), inoltre le due formazioni si sono portate provvisoriamente a tre lunghezze di distacco dalla terza piazza occupata da Trento. I padroni di casa sono riusciti a rimontare da 0-1 e 1-2, riuscendo poi a imporsi per 3-2 (18-25; 25-21; 23-25; 25-23; 15-9) e a tornare a gioire dopo il brutto scivolone di settimana scorsa contro Monza, mentre i biancorossi sono scivolati dopo quattro affermazioni di fila in campionato e il successo ottenuto durante la settimana in CEV Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Modena doma Piacenza al tie-break e si rilancia in Superlega: Porro e Bovolenta in luce

