Volley Modena ferma Piacenza | si va alla bella per decidere l’ultima semifinalista grande sfida tra Porro e Bovolenta

Modena ha sconfitto Piacenza per 3-2 (25-23; 23-25; 25-23; 16-25; 15-7) nella gara-4 e ha pareggiato i conti nei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile: 2-2, serve la bella per decidere chi potrà proseguire la caccia al tricolore e affrontare Perugia al prossimo turno. Il derby emiliano giocato al PalaBanca è vissuto su una continua altalena di emozioni: i Canarini si sono portati avanti per 1-0 e 2-1, sono sempre stati recuperati dai Lupi e hanno poi giganteggiato al tie-break. Si tornerà in campo domenica 29 marzo (ore 18.00) al PalaPanini per disputare la rovente gara-5 di una serie che è sempre vissuta sul filo dell’equilibrio e in cui i biancorossi non sono riusciti a sfruttare il primo match-point di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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