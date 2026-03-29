Piacenza | 158 controlli 29 con precedenti e 6 locali verificati

A Piacenza, le forze dell’ordine hanno effettuato 158 controlli nella zona tra il Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele. Di questi, 29 persone avevano precedenti e sono stati verificati sei locali. Durante le attività di controllo, sono stati monitorati i comportamenti dei cittadini e degli esercenti nella zona della movida cittadina.

Nel cuore di Piacenza, tra il Pubblico Passeggio e Corso Vittorio Emanuele, le forze dell’ordine hanno messo sotto osservazione diretta la movida cittadina. In una settimana intensa, 158 persone sono state identificate e 6 esercizi commerciali controllati per verificare il rispetto delle norme e contrastare i reati predatori. L’intervento, coordinato dal Questore e dal Prefetto, ha coinvolto un’ampia rete di operatori della sicurezza pubblica. La presenza massiccia di personale della Questura, dei Carabinieri e della Polizia Locale ha permesso di controllare 26 veicoli e identificare soggetti con precedenti di polizia. L’obiettivo è chiaro: garantire l’ordine pubblico nelle zone a maggior affluenza serale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza: 158 controlli, 29 con precedenti e 6 locali verificati Articoli correlati Sant’Anastasia, controlli straordinari: identificate 60 persone e verificati 40 veicoliSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Casandrino, controlli sul pesce al mercato: sequestrati 158 chili “fuorilegge”Verifiche a tappeto sulla filiera alimentare nella mattinata di oggi a Casandrino, dove la Polizia Locale ha effettuato un’operazione di controllo...