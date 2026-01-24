Sant’Anastasia controlli straordinari | identificate 60 persone e verificati 40 veicoli

A Sant’Anastasia, la Polizia di Stato ha svolto controlli straordinari, identificando 60 persone e verificando 40 veicoli. Le attività sono mirate a contrastare il traffico di armi e droga, con 10 violazioni contestate. Questi interventi rientrano in una strategia di sicurezza più ampia volta a garantire la tranquillità della comunità locale.

La Polizia di Stato intensifica le attività sul territorio per contrastare armi illegali e traffico di droga: 60 persone identificate e 10 violazioni contestate. Sant’Anastasia – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per rafforzare il controllo del territorio e contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Ponticelli, affiancati dalla Polizia Locale, hanno svolto un’ampia attività di monitoraggio a Sant’Anastasia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

