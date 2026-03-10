A Casandrino, nella mattinata di oggi, la Polizia Locale ha effettuato controlli nel settore ittico del mercato. Durante le verifiche sono stati sequestrati 158 chili di pesce che non rispettavano le normative vigenti. L’operazione ha coinvolto agenti impegnati nel controllo delle merci in vendita, con l’obiettivo di contrastare il commercio di prodotti non conformi alle leggi.

Verifiche a tappeto sulla filiera alimentare nella mattinata di oggi a Casandrino, dove la Polizia Locale ha effettuato un’operazione di controllo nel settore della vendita di prodotti ittici. L’attività, coordinata dal tenente Andrea D’Ambrosio, è stata svolta con la collaborazione della Guardia Costiera e con il supporto del servizio veterinario dell’ASL. Durante le ispezioni gli agenti hanno individuato circa 158 chilogrammi di prodotti ittici privi di etichettatura e tracciabilità, in violazione delle norme sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dei consumatori. Il pesce è stato quindi sottoposto a sequestro amministrativo e destinato alla distruzione. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casandrino, controlli sul pesce al mercato: sequestrati 158 chili “fuorilegge”

