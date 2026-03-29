Il pilota della Honda ha affrontato un avvio di stagione difficile, ma ha dichiarato di non vivere una crisi. Un cambiamento nel comportamento del collega sulla Ducati è stato notato, anche se non sono stati attribuiti problemi specifici. Le parole arrivano a pochi giorni da alcune difficoltà riscontrate in pista, senza tuttavia indicare una fase critica.

"> Marc Marquez: Nessuna Crisi Nonostante l’Inizio Difficile. Danilo Petrucci ha chiarito che Marc Marquez, pilota di Ducati e campione MotoGP in carica, non è in “crisi” e non ha “abbandonato” le sue ambizioni, nonostante un avvio di stagione non eccelso nel 2026. Attualmente, Marquez occupa il quinto posto in classifica con 34 punti dopo le prime due gare della stagione. Al momento, il leader del campionato è Marco Bezzecchi di Aprilia, che ha totalizzato 56 punti grazie a due vittorie consecutive in Thailandia e Brasile. La situazione del campionato avrebbe potuto essere diversa se non fosse stato per alcune sfortunate circostanze all’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Petrucci: nessuna crisi per Marquez, percepito un cambiamento nel pilota Ducati.

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