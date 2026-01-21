Ducati ha dichiarato che la priorità attuale è il rinnovo del contratto di Marc Marquez. Solo una volta definito il futuro del pilota spagnolo, l’attenzione si rivolgerà all’eventuale sostituzione o ingaggio di un altro pilota. La casa motociclistica si concentra quindi sulla stabilità del team, mantenendo un approccio pragmatico e trasparente nel processo di rinnovo contrattuale.

“Abbiamo detto che la priorità è rinnovare Marquez. Una volta che sapremo se Marc continuerà con noi o meno, penseremo all’altro pilota”. Parole e musica di Davide Tardozzi, team principal di Ducati. Dichiarazioni che, ovviamente, fanno discutere e faranno “rumore”. Appare evidente come sia lo spagnolo il fulcro della scuderia di Borgo Panigale, con Pecco Bagnaia che viene messo in secondo piano anche a livello verbale. Il Mondiale di MotoGP 2026 è ancora lontano ma, e di questo ne siamo sicuri, vivrà anche e soprattutto sulle trattative di mercato piloti in vista di una rivoluzione, tecnica e di line-up, verso il 2027. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Ducati “snobba” Bagnaia: “Faremo di tutto per rinnovare Marc Marquez, poi penseremo all’altro pilota…”

Nuova livrea per la Ducati 2026: le moto di Marc Marquez e Pecco Bagnaia celebrano il centenario

