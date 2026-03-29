Pestaggio negli spogliatoi della scuola | studente aggredito al buio dal branco

Un episodio di violenza si è verificato negli spogliatoi di un istituto scolastico di Mondragone. Uno studente dell’indirizzo Alberghiero ha riferito ai familiari di essere stato aggredito da un gruppo di persone al buio all’interno dei locali del liceo. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti e insegnanti, mentre le autorità stanno indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un episodio grave scuote la comunità scolastica dell’Isiss Nicola Stefanelli di Mondragone. Uno studente dell’indirizzo Alberghiero ha raccontato ai familiari di essere stato vittima di un violento pestaggio avvenuto all’interno degli spogliatoi dell’istituto, un luogo che dovrebbe garantire sicurezza e formazione e che invece, secondo il suo racconto, si è trasformato in teatro di un’aggressione. I fatti risalgono a due mattine fa. Il giovane si trovava nello spogliatoio insieme ad alcuni compagni per indossare la divisa necessaria alle esercitazioni pratiche in cucina. Improvvisamente, sarebbe scattata l’azione del gruppo: qualcuno avrebbe spento le luci e, approfittando dell’oscurità, diversi ragazzi avrebbero iniziato a colpirlo con calci, schiaffi e spinte. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Pestaggio negli spogliatoi della scuola: studente aggredito al buio dal branco Articoli correlati Studente delle medie accerchiato e rapinato dal branco per un paio di guanti davanti a scuolaBologna, 24 gennaio 2026 – Sono giorni di apprensione per il mondo scolastico bolognese, scosso da vari episodi che coinvolgono studenti minorenni,... Studente aggredito a Lanciano: identificati otto minorenni del brancoProseguono le indagini dei carabinieri sull'episodio di sabato 28 febbraio in centro. Contenuti utili per approfondire Pestaggio negli Discussioni sull' argomento Il club denuncia un aggressione negli spogliatoi, gli avversari replicano: Mistificazione della realtà; Terremoto Tondela: Cristiano Bacci esonerato dopo la presunta aggressione al presidente; Daspo ai tifosi di squadre calcistiche dilettantistiche. Uno aggredì un calciatore avversario; Licenziamento per rissa: chi si difende rischia il posto?. Pestaggio negli spogliatoi della scuola: studente aggredito al buio dal brancoDenuncia ai carabinieri e verifiche interne: la dirigente Antonietta Pellegrino avvia accertamenti, comunità indignata ... casertanews.it Sequestrano gli autori del pestaggio di un 15enne, tre indagati ai domiciliari La vicenda è legata al pestaggio di un quindicenne avvenuto negli scorsi giorni a Canicattì... - facebook.com facebook