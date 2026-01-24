Studente delle medie accerchiato e rapinato dal branco per un paio di guanti davanti a scuola

Un episodio di cronaca recente ha visto uno studente delle medie aggredito e rapinato da un gruppo davanti a scuola a Bologna. La vicenda evidenzia le preoccupazioni sulla sicurezza degli studenti e la necessità di interventi mirati. Nei giorni successivi, sono aumentate le segnalazioni di comportamenti simili nella zona, sollevando il dibattito sulla tutela dei minori e sulle strategie di prevenzione nelle scuole e nei quartieri.

Bologna, 24 gennaio 2026 – Sono giorni di apprensione per il mondo scolastico bolognese, scosso da vari episodi che coinvolgono studenti minorenni, dalla città alla provincia. Dalle rapine messe in atto da giovanissimi ai coltelli portati in aula, la cronaca degli ultimi giorni riaccende i riflettori sulla sicurezza negli istituti. Il branco in azione alle medie: studente rapinato dei guanti. L'ultimo episodio in ordine di tempo, reso noto oggi, si è verificato giovedì nel cuore del quartiere Saffi a Bologna. Studente delle medie con il seghetto a scuola: l'oggetto sequestrato dai carabinieriUno studente delle medie è stato trovato in possesso di un seghetto durante le ore scolastiche. Calci e pugni dopo la scuola. Studente picchiato dal branco. Il dolore della mamma: "Aggredito senza un motivo" Trieste, alunno delle medie estrae un coltello a scuola per spaventare gli studenti più piccoli; Cronaca. Faenza, l'allarme degli studenti sulla violenza giovanile. Dichiarazioni shock: A 12 anni col coltello sotto il banco. Accerchiano studente e lo rapinano davanti a una scuola media a BolognaHanno accerchiato e intimidito uno studente delle scuole medie e lo hanno derubato di un paio di guanti. E' successo giovedì in zona Saffi a Bologna, davanti all'Istituto comprensivo 'Fabrizio De Andr ...

