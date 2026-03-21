A Napoli sono stati segnalati 14 nuovi casi di epatite A in un solo giorno, portando a 51 il numero di ricoverati all'ospedale Cotugno. La città si trova di fronte a un aumento di diagnosi che coinvolge diverse persone. La situazione ha anche causato preoccupazioni nel settore delle pescherie, interessato dall’allarme sanitario.

Nuovi casi di epatite A a Napoli. Nel corso della giornata di ieri si sono registrati circa 14 nuovi casi, i pazienti ricoverati con Epatite A nei reparti di degenza del Cotugno sono 51. Al momento le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati non presentano aspetti di criticità. Mentre il sindaco Gaetano Manfredi ha emanato l’ordinanza che vieta il consumo dei frutti di mare per i ristoranti. Un’ordinanza simile è stata adottata anche dal sindaco di Torre del Greco, mentre una decina di casi è stata registrata anche a Ischia. Come si trasmette. Il focolaio campano potrebbe essere strettamente correlato ai fenomeni meteorologici estremi dei mesi scorsi con le forti e prolungate piogge invernali che avrebbero causato esondazioni e contaminazioni fecali in alcune aree marine, portando alla positività del virus in diversi lotti di mitili. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Epatite A, nuovi casi a Napoli: oltre 50 ricoverati all’ospedale Cotugno. E scatta l’allarme economico per le pescherie

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