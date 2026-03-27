epatite a altri 70 kg di pesce sequestrati nelle pescherie di napoli

Durante controlli nelle pescherie di Napoli, i Carabinieri hanno sequestrato circa 70 kg di pesce e sanzionato tre attività su sedici. Le verifiche erano mirate a prevenire la diffusione dell’epatite A e si sono concentrate sulla conformità delle strutture e sulla tracciabilità dei prodotti. Le operazioni sono state condotte in diverse zone della città, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Napoli. 8 chili di vongole e lupini, 23 chili di molluschi ed altri 39 chili sempre di molluschi. Questo il bilancio del pesce sequestrato in tre pescherie dai Carabinieri della Compagnia Napoli Vomero che insieme ai veterinari dell’Asl Napoli 1 hanno controllato 16 pescherie nei quartieri Vomero Arenella. Le attività sono state poste in essere nell’ambito di controlli tesi a prevenire la diffusione dell’Epatite A, sono state contestate infrazioni, la merce sequestrata era priva di tracciabilità. 🔗 Leggi su Primacampania.it

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