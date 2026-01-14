Pian di Massiano un progetto da 285mila euro per riqualificare il percorso verde

Il Comune di Perugia ha annunciato un progetto da 285mila euro per la riqualificazione del percorso verde di Pian di Massiano. L’intervento, inserito in un bando del Gal Media Valle del Tevere, mira a migliorare gli spazi verdi e a promuovere un ambiente più accessibile e sostenibile per la comunità locale. Questo intervento rappresenta un passo importante per valorizzare e rigenerare l’area.

Un progetto per riqualificare e rilanciare il percorso verde di Pian di Massiano. Il pacchetto di misure presentato dal comune di Perugia prevede un investimento di 285mila euro e si inserisce nell'ambito di un'opportunità offerta da un bando del Gal Media Valle del Tevere.

Perugia, a Pian di Massiano stop alla sosta selvaggia per salvare il percoso verde - Sulla viabilità dell’area di Pian di Massiano il Comune interviene con una revisione della segnaletica. ilmessaggero.it

Novità a Pian di Massiano. Il Barton park raddoppia. Più verde, uffici e rotatoria - La Giunta ha dato il via libera alla procedura di assoggettamento alla "Vas". lanazione.it

Gran galà Acsi al Palabarton di Pian di Massiano con i campioni del mondo della nazionale italiana a cura dello Skating Club di Ponte San Giovanni. facebook

#Calciomercato #Perugia, porte girevoli a Pian di Massiano: esce #Giunti ed entra #Nepi x.com

