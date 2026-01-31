Peschici verso il porto turistico | approvato il progetto da 5,8 milioni per completamento e sicurezza

La giunta di Peschici ha dato il via libera al progetto da 5,8 milioni di euro per il porto turistico. Ora si passa alla fase di completamento e messa in sicurezza dell’area, che avrà nuove attrezzature e servizi. Anche questa volta, si punta a rendere il porto più sicuro e funzionale per i visitatori e i diportisti.

Dopo Manfredonia, Rodi Gargano e Vieste, anche Peschici avrà il suo porto turistico. La giunta comunale ha approvato la Presa d’atto del progetto esecutivo di completamento con adeguamento e messa in sicurezza del porto di Peschici attraverso la realizzazione di attrezzature e servizi per una completa fruizione di tipo turistica e commerciale. Importo del progetto € 5.855.716. “L’opera – ha spiegato il sindaco Luigi D’Arenzo – è di grande rilevanza strategica per il futuro della nostra comunità. Il porto non è soltanto un’infrastruttura, è una porta sul mare, un luogo identitario, uno snodo economico e sociale che da sempre rappresenta il cuore pulsante della nostra città.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

