Perugia il Comune da in gestione l’arena cinematografica dei Giardini del Frontone

Il Comune di Perugia ha avviato le procedure per affidare la gestione dell’arena cinematografica estiva situata nei Giardini del Frontone. La gestione attuale scadrà l’11 giugno 2026 e, di conseguenza, sono stati avviati i passaggi ufficiali per il nuovo affidamento dei servizi relativi alla struttura.

L’attività cinematografica e di pubblico spettacolo presso l’arena dei Giardini del Frontone si colloca da anni nella tradizione culturale e ricreativa di Perugia, caratterizzando il programma estivo degli eventi culturali della città e riscuotendo un grande successo di pubblico. L’arena ha una capienza di 780 posti e presenta un’ottima acustica naturale. Con l’atto il Comune ha quindi disposto di avviare una procedura ad per l’affidamento in concessione del servizio, limitatamente alla stagione estiva dell’anno 2026, presumibilmente dal 12 giugno all’11 ottobre 2026. Come specificato dalla determina la concessione “ha per oggetto il servizio di gestione dei servizi cinematografici e di pubblico spettacolo offerti presso l’arena. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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