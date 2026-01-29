Niente trasferta per la gara con la Pianese per i tifosi della Vis Pesaro

I tifosi della Vis Pesaro non potranno seguire la squadra a Piancastagnaio. Il prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Pesaro. La partita di serie C tra Pianese e Vis Pesaro si giocherà sabato 31 gennaio allo stadio comunale, ma i supporter pesaresi non potranno essere presenti sugli spalti.

PIANCASTAGNAIO – Il prefetto di Siena, Valerio Massimo Romeo, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Pesaro per la partita di calcio Pianese – Vis Pesaro, valevole per il campionato nazionale di serie C, in programma a Piancastagnaio, allo stadio comunale, sabato 31 gennaio. I provvedimento è stato adottato sulla base delle determinazioni assunte dal Comitato di analisi per la sicurezza delle nanifestazioni sportive, istituito al ministero dell'interno, e sentito il questore di Siena, per evitare il possibile ripetersi dei disordini verificatisi prima dell'inizio della gara Livorno-Pesaro, del 25 gennaio scorso, valevole per il campionato di serie C.

