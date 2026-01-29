Izzo si ferma l’Avellino corre ai ripari | riflessioni sul mercato

Armando Izzo non scende in campo con l’Avellino. Il difensore, appena arrivato, si è fermato subito a causa di una lesione al soleo. I medici hanno deciso di rimandare il suo debutto ufficiale, lasciando il team a cercare soluzioni alternative. La squadra si prepara a continuare senza di lui, sperando che l’infortunio non sia troppo serio.

Tempo di lettura: 2 minuti L’avventura di Armando Izzo in biancoverde rischia di partire in salita. Il difensore, appena tesserato dall’Avellino, sarà costretto a rimandare il proprio debutto ufficiale a causa di una lesione al soleo che lo ha fermato già nelle primissime battute della nuova esperienza irpina. Una tegola immediata per il club, che perde un elemento di spessore reduce da un girone d’andata vissuto da protagonista con il Monza, chiuso con 14 presenze e 3 gol in maglia biancorossa. Il problema fisico era emerso nel riscaldamento pre-partita allo stadio “Picco” di La Spezia, quando Izzo aveva accusato un fastidio al polpaccio destro che gli aveva impedito di scendere in campo sia dall’inizio che a gara in corso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

