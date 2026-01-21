Perde il controllo dell’auto e si schianta contro la barriera in cemento | donna soccorsa dal 115

Intorno alle 4 del mattino, sulla tangenziale est di Lecce, una donna ha perso il controllo della propria auto e si è schiantata contro una barriera in cemento nei pressi dello svincolo per San Cataldo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 115 per prestare assistenza. La dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze sono ancora in fase di accertamento.

LECCE – Paura, poco prima dell'alba, lungo la tangenziale est di Lecce. Intorno alle 4, infatti, una donna alla guida della propria vettura ha perso il controllo del mezzo nei pressi dello svincolo per San Cataldo. Dopo diverse sbandate, sarebbe finita contro ila barriera in cemento "new jersey".

