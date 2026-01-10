Perde il controllo dell' auto e si ribalta il conducente estratto dall' abitacolo dai vigili del fuoco

Nella prima mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Camerano, in via Campo dell’Aviazione, a seguito di un incidente stradale. Un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata; il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai soccorritori. L'intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza e prestare assistenza sul posto.

CAMERANO – Intervento dei vigili del fuoco nella prima mattinata di oggi, in via Campo dell'Aviazione nel territorio comunale di Camerano. Poco dopo le ore 6.30, la squadra di Ancona ha estratto dall'abitacolo il conducente di un'auto che, dopo aver perso il controllo del mezzo, ha terminato la.

