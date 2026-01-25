L' auto finisce fuori strada il conducente liberato dall' abitacolo dai Vigili del fuoco

Domenica 25 gennaio, alle ore 19, i Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti a Cesenatico, in via San Pellegrino Sp 33, per un incidente stradale. Un veicolo è uscito autonomamente dalla carreggiata, rendendo necessario l’intervento di soccorso. Il conducente è stato liberato dai Vigili del fuoco dall’abitacolo. L’intervento si è concluso senza riportare gravi conseguenze per le persone coinvolte.

Incidente stradale domenica 25 gennaio in serata a Cesenatico. I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti alle ore 19 in via San Pellegrino Sp 33 a Cesenatico per un'auto che autonomamente è uscita fuori strada. I soccorritori hanno operato per liberare dall'abitacolo il conducente che è stato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: il conducente estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco Leggi anche: Scontro tra due auto: conducente estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Schianto nella notte sulla SP 19: auto sbanda e finisce fuori strada, una donna in ospedale; Malore alla guida, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: muore pensionato; Caglio, auto finisce fuori strada: 23enne sbalzata fuori dall’auto; Si ribalta con l’auto e finisce fuori strada, 61enne al Pronto Soccorso. Cesenatico, auto finisce fuori strada. Intervengono i Vigili del fuocoI Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti alle 19 circa di oggi in via San Pellegrino, sulla provinciale 33 a Cesenatico, per la fuoriuscita autonoma di un’autovettura dalla carreggiata in un ... corrierecesenate.it Finisce fuori strada con l’auto, muore sul colpoLa vettura è finita in un campo a circa 50 metri dalla carreggiata. Inutili i soccorsi: il personale sanitario ha constatato il decesso ... lanuovariviera.it +++FINISCE CON L'AUTO SUL MARCIAPIEDE DI VIALE COMMENDA A BRINDISI ABBATTENDO UNO DEGLI ALBERELLI DELLE AIUOLE , INCIDENTE IN PIENA CITTÁ+++ Non è ancora Chiara la dinamica di un incidente stradale verificatosi intorno alle 4: - facebook.com facebook Schianto nella notte sulla SP 19: auto sbanda e finisce fuori strada, una donna in ospedale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.