Perciavutti | la legge regionale trasforma la tradizione in motore turistico

Una proposta di legge regionale sta avanzando per riconoscere ufficialmente la festa del Perciavutti come evento identitario. La proposta è sostenuta dalla consigliera Elisabetta Santoianni e mira a trasformare questa tradizione in un elemento di attrazione turistica. La legge, attualmente in fase di approvazione, mira a valorizzare la festa come patrimonio culturale della regione.

La proposta di legge regionale per riconoscere ufficialmente la festa del Perciavutti come evento identitario sta procedendo con determinazione, guidata dalla consigliera Elisabetta Santoianni. Questa iniziativa mira a trasformare una tradizione contadina legata alla vendemmia e al vino nuovo in uno strumento istituzionale capace di valorizzare l’enogastronomia calabrese senza pesi aggiuntivi sul bilancio pubblico. Nel piccolo borgo di Mormanno, situato nella provincia di Cosenza, si sta preparando il terreno per un riconoscimento formale che eleva una rievocazione storica a livello regionale. L’obiettivo non è solo celebrativo ma strategico: collegare le radici storiche dello sviluppo economico locale alle attuali esigenze di promozione turistica e culturale della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Perciavutti: la legge regionale trasforma la tradizione in motore turistico Articoli correlati Legge regionale per la tutela dei riderPERUGIA - Mira ad incrementare la sicurezza dei lavoratori digitali (rider), che svolgono la propria attività sul territorio umbro, tutelando la loro... Fine vita, Avvocatura regionale: “La legge Toscana resta in piedi”In audizione, si spiega in una nota, sono intervenute Barbara Mancino dell’avvocatura regionale affari legislativi e giuridici della Regione Toscana,... Contenuti e approfondimenti su Perciavutti la legge regionale... Temi più discussi: Perciavutti evento di rilievo, procede l’iter della proposta di legge; Manifestazione Perciavutti, prosegue l’iter per il riconoscimento.; Perciavutti, la Regione Calabria si prepara a riconoscere ufficialmente l'antica festa del vino di Mormanno · LaC News24; Perciavutti, avanti l’iter della proposta di legge. Santoianni: Riconoscere un simbolo identitario della Calabria. Mormanno, proposta di legge su Perciavutti: avviato iter di riconoscimento come evento identitario regionaleLa proposta mira al riconoscimento ufficiale della manifestazione come evento di rilievo regionale e alla sua valorizzazione attraverso gli strumenti istituzionali, senza comportare nuovi oneri per il ... ecodellojonio.it Mormanno: Perciavutti, avanti l’iter della proposta di leggeProsegue l’iter istituzionale della proposta di legge regionale presentata dalla consigliera Elisabetta Santoianni, finalizzata al riconoscimento della manifestazione Perciavutti di Mormanno quale ... sibarinet.it “Perciavutti” evento di rilievo, procede l’iter della proposta di legge https://www.meravigliedicalabria.it/perciavutti-evento-di-rilievo-procede-liter-della-proposta-di-legge/ - facebook.com facebook