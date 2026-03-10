legge regionale per la tutela dei rider

Una nuova legge regionale è stata approvata a Perugia con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza dei rider, i lavoratori che svolgono servizi di consegna tramite piattaforme digitali. La normativa interviene specificamente sui diritti e le tutele di questa categoria, introducendo norme che riguardano l’ambiente di lavoro e le misure di prevenzione. La legge sarà applicata a partire dalla prossima fase legislativa.

PERUGIA - Mira ad incrementare la sicurezza dei lavoratori digitali (rider), che svolgono la propria attività sul territorio umbro, tutelando la loro dignità, sicurezza e salute, la nuova legge regionale "Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali", approvata il 5 marzo dall'Assemblea legislativa dell'Umbria a maggioranza, con 11 sì (Pd, M5S, Avs, Ud-Pp) e 6 astenuti (FI, FdI, Lega, Uc-Tp). Ad illustrarla nei dettagli, in una conferenza stampa che si è tenuta ieri a palazzo Cesaroni a Perugia, sono stati i consiglieri regionali del Pd Francesco Filipponi, primo firmatario della proposta di legge, e Maria Grazia Proietti, che ha sottoscritto l'atto.

