La semifinale degli Australian Open 2026 tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in chiaro in Italia. Discovery ha deciso di mandarla in diretta su Nove e in streaming gratuito su nove, senza obblighi di legge. La scelta è stata tutta loro, senza obblighi normativi, e permette a tutti di seguire l’evento senza pagare.

La decisione di Discovery è stata una sorta di motu proprio, non dovuto ad obblighi di legge: la semifinale degli Australian Open 2026 di tennis sarà trasmessa in diretta tv chiaro su Nove ed in streaming gratuito su nove.tv, e si giocherà domani, venerdì 30 gennaio, non prima delle 9.30 ora italiana. In realtà le semifinali dei tornei del Grand Slam non fanno parte, almeno per il momento, della lista delle manifestazioni che dovranno essere trasmesse in chiaro per legge: l’elenco dell’AGCOM, che comprende gli eventi di rilevanza nazionale, si è ampliato ulteriormente, ma con un distinguo. Fino alla scorsa stagione, per quanto concerne il tennis, l’elenco di eventi da trasmettere in chiaro comprendeva, in caso di presenza di atleti italiani, la semifinale e la finale della Coppa Davis, della Billie Jean King Cup e degli Internazionali d’Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Djokovic si vedrà in tv in chiaro? Orario e cosa dice la legge

Approfondimenti su Sinner Djokovic

La semifinale tra Sinner e Djokovic sarà visibile in tv in chiaro, anche se non era obbligatorio per legge.

Il match tra Sinner e Alcaraz si terrà a Seul il 10 gennaio e sarà trasmesso in chiaro, ma solo in differita.

SINNER BATTE DJOKOVIC E VOLA IN FINALE!

Ultime notizie su Sinner Djokovic

