Ruper Everett e Madonna sono finiti al centro di un litigio che ha attirato l’attenzione dei media. La colpa, secondo alcune fonti, sarebbe legata a divergenze emerse tra i due durante un progetto cinematografico del 2000. In passato erano stati visti insieme sul set, ma successivamente le loro relazioni sono cambiate, portando a tensioni pubbliche e a un confronto tra i due.

Li avevamo lasciati sul grande schermo nel 2000, quando Ruper Everett e Madonna avevano recitato fianco a fianco nel film “Sai che c’è di nuovo?”.e poi? Da quel momento, i rapporti tra Rupert e Madonna sembrerebbero essersi rotti, subendo un ulteriore colpo basso dopo che – nella seconda biografia di Everett “Anni svaniti” del 2013 – l’attore rivelava che la cantante era ormai “bronzificata” e si sentiva “un dio in terra”. Insomma, dopo aver lavorato insieme, la grande amicizia tra i due personaggi pubblici sembra aver lasciato il posto al veleno e alle cattiverie. “Non si trattò di un vero e proprio fallimento al botteghino, considerando... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Perché Ruper Everett e Madonna hanno litigato? “Le amicizie e i fallimenti a Hollywood sono cose molto difficili da mantenere”

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