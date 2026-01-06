Undici feriti al Niguarda | Le ustioni sono molto molto estese E i pazienti hanno danni da inalazione di fumi velenosi

A Niguarda, undici persone sono rimaste ferite in un incidente, con ustioni estese e danni da inalazione di fumi tossici. Sei pazienti sono in condizioni critiche: tre in terapia intensiva e altri cinque nel Centro grandi ustioni. La situazione è complessa e monitorata attentamente dal personale medico, mentre le autorità si occupano di gestire l’emergenza e le necessità dei pazienti coinvolti.

Sei pazienti critici, di cui tre in condizioni molto preoccupanti, sono ricoverati in terapia intensiva e cinque nel Centro grandi ustioni. Il primario: «Servono ulteriori interventi chirurgici, ne abbiamo già fatti tanti».

Strage di Crans-Montana, come stanno i feriti ricoverati al Niguarda? Rispondono i medici - Montana: feriti italiani in gravi condizioni, tra cui nove adolescenti. bigodino.it

Rianimazione Niguarda, per i feriti Crans-Montana sarà una battaglia. "Due sono ora in sala operatoria" - Montana ricoverati all’Ospedale Niguarda di Milano, cinque sono ricoverati al Centro grandi ustioni e sei in Terapia intensiva, tre dei quali in condizioni «particolarment ... msn.com

Undici feriti al Niguarda: "Le ustioni sono molto, molto estese. E i pazienti hanno danni da inalazione di fumi velenosi" x.com

Undici feriti del rogo di Crans-Montana ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano: «Sono gravi, sarà una vera battaglia» - facebook.com facebook

