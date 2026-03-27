Note di Pasqua a Baggiovara la tradizione corale celebra la Domenica delle Palme

Da modenatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Baggiovara di Modena, domenica 29 marzo, si terrà il concerto corale intitolato

Un coro di giovani e uno di adulti saranno i protagonisti di "Osanna", il concerto per la Domenica delle Palme in programma domenica 29 marzo a Baggiovara di Modena. A partire dalle 18 nella chiesa parrocchiale (via Jacopo da Porto sud 519) si esibiranno i cori La Fonte di Cognento (diretto da Cecilia Fontana) e Ars Canto G. Verdi (direttore Eugenio Maria Degiacomi) di Parma, formato da voci giovanili. I due cori proporranno brani della tradizione pasquale e di ode al creato, che verranno tradotti in diretta da Alessandra Falavigna, interprete della lingua dei segni italiana. Ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto alle opere parrocchiali. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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