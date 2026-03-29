Oggi è la Domenica delle palme cosa si celebra e perché si usano i rami d’ulivo

Oggi si celebra la Domenica delle palme, una ricorrenza religiosa che segna l’inizio della settimana santa. In questa giornata, i fedeli portano in processione rami di ulivo o di palma come simbolo di pace e vittoria. La tradizione deriva da eventi descritti nei Vangeli, in cui si ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme accolto con rami e foglie.

(Adnkronos) – Oggi, domenica 29 marzo, è la Domenica delle palme nella tradizione cristiana. Rami d'ulivo, processioni e chiese adornate con fiori: cosa si celebra e perché cade oggi la festa? Questa festa segna l’inizio della celebrazione della Settimana Santa, il periodo più importante dell’anno liturgico per i cristiani. In questo giorno si ricorda l'ingresso di. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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