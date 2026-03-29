LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli fortunato con la Safety Car ma è un dominio! Vola in testa al Mondiale!

Durante il Gran Premio del Giappone 2026, la corsa è stata caratterizzata da un intervento della Safety Car che ha favorito alcuni piloti, tra cui Antonelli, che ha preso il comando grazie a questa situazione. La gara ha visto un dominio chiaro da parte di uno dei protagonisti, che si è portato in testa alla classifica mondiale. L'ordine di arrivo e la nuova classifica sono stati aggiornati alle 8.56.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 8.56 La nuova classifica piloti: 1 Andrea Kimi Antonelli Italia 72 2 George Russell Regno Unito 63 3 Charles Leclerc Monaco 49 4 Lewis Hamilton Regno Unito 43 5 Lando Norris Regno Unito 27 6 Oscar Piastri Australia 21 7 Oliver Bearman Regno Unito 17 8 Pierre Gasly Francia 15 9 Max Verstappen Paesi Bassi 12 10 Liam Lawson Nuova Zelanda 10 8.55 Adesso una lunga pausa a causa della guerra che ha portato alla cancellazione dei GP di Bahrain e Arabia Saudita. 8.48 La Ferrari al momento è la terza forza alle spalle di Mercedes e McLaren. A maggior ragione pesa tanto il podio arpionato da uno splendido Leclerc: prima il sorpasso da antologia su Hamilton, poi la battaglia con Russell. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli fortunato con la Safety Car, ma è un dominio! Vola in testa al Mondiale! Articoli correlati Leggi anche: F1 Gp Giappone: ripartenza super di Antonelli dopo la safety car. C'è lui in testa, Hamilton è 3° Live LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Safety Car che consente ad Antonelli di allungareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/56 Gomme hard per Antonelli, Russell, Hamilton e Leclerc. Tutto quello che riguarda LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: DIRETTA F1, GP Giappone 2026: LIVE Gara - Live - Formula 1; F1 Gp Giappone | ripartenza super di Antonelli dopo la safety car C' è lui in testa Hamilton è 3° Live; LIVE F1 | Diretta Gara GP Giappone: Antonelli 1°, Piastri 2°, Hamilton 3°; LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli in fuga Russell in crisi e superato anche da Leclerc!. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli fortunato con la Safety Car, ma è un dominio! Vola in testa al Mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 8.48 La Ferrari al momento è la terza forza alle spalle di Mercedes e McLaren. A ... oasport.it F1 GP Giappone, la gara in diretta LIVE: incidente per Bearman, Antonelli torna in testa davanti a Piastri e HamiltonI piloti hanno ora lasciato la griglia per effettuare il canonico giro di formazione che precede la partenza della gara. Gomma media per tutti i piloti, fatta eccezione per Bottas che scatterà con le ... fanpage.it Safety Car in questo giro. Ecco il momento in cui viene aiutato Bearman dai commissari di pista. L’augurio è che non sia nulla di grave. #MemasGP #F1 #JapaneseGP - facebook.com facebook Hadjar KO: problemi alla sua Red Bull. Virtual safety car, Leclerc leader della gara LIVE tinyurl.com/bdf2h9ff #SkyMotori #F1 #Formula1 #AusGP x.com