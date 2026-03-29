Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, Kimi Antonelli ha ripreso il comando della corsa dopo la ripartenza in seguito alla safety car. Attualmente, il pilota in testa è lui, mentre Lewis Hamilton si trova in terza posizione. Antonelli, dopo aver vinto in Cina, si presenta nuovamente in prima fila a Suzuka. La gara è in corso e la situazione si sta delineando con questi primi posizionamenti.

Ritmo forsennato in testa da parte dell'italiano, che ha ben 13.3 secondi di vantaggio su Piastri. Con questa vittoria, la seconda consecutiva, Kimi si prenderebbe la testa del mondiale Dopo aver subito i sorpassi di Leclerc e Russell, blocaggio per l'inglese che deve difendersi da Norris E anche l'inglese della Mercedes lo fa all'esterno, proprio come Leclerc qualche istante prima Che sorpasso all'esterno di Leclerc su Hamilton, Charles prova ad andare a caccia di Piastri, mentre Lewis si deve difendere da Russell Si prospetta una lotta per il podio fra i due piloti della Ferrari L'inglese esaurisce la carica della batteria e subisce il sorpasso di Leclerc che adesso è quarto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - F1 Gp Giappone: ripartenza super di Antonelli dopo la safety car. C'è lui in testa, Hamilton è 3° Live

Articoli correlati

LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell in vetta nella Sprint davanti a Leclerc, 4° Hamilton e 7° Antonelli. C’è la Safety CarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/19 La Safety Car rientra! 16° giro/19 Ora vedremo se la Ferrari sfrutterà ancora le sue qualità...

LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Safety Car che consente ad Antonelli di allungareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11° giro/56 Gomme hard per Antonelli, Russell, Hamilton e Leclerc.

Tutto quello che riguarda F1 Gp Giappone ripartenza super di...

Temi più discussi: F1 GP Giappone: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Suzuka; Piastri vola in testa, brutta partenza di Kimi; Formula 1, Gp Giappone. Orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv; F1 GP Giappone 2026, risultati qualifiche e griglia di partenza: Antonelli in pole!.

F1 GP Giappone, la gara in diretta LIVE: incidente per Bearman, Antonelli torna in testa davanti a Piastri e HamiltonIeri Charles Leclerc ha definito una fot***a farsa le qualifiche del GP del Giappone di F1 perché, pur essendo più efficace in curva con la Ferrari, ha perso tutto sul rettilineo per la gestione del ... fanpage.it

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli in fuga, Russell in crisi e superato anche da Leclerc!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 27° giro/53 La Safety Car sta per rientrare ai box. Momento chiave per Antonelli. 27° giro/53 Leclerc ... oasport.it

Partenza regolare per il Gp del Giappone, terza gara del Mondiale di Formula 1, con Oscar Piastri (McLaren) a scattare in testa davanti a Charles Leclerc (Ferrari) e George Russell (Mercedes). Kimi Antonelli (Mercedes), dalla pole position scivola al quinto po - facebook.com facebook

F1 Gp Giappone, la gara: Antonelli dalla pole per il bis, Russell pronto al duello. La Ferrari punta sulla partenza x.com