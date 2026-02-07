Questa mattina a Roma, la polizia ha trovato una bomba rudimentale vicino a uno scambio sulla linea Bologna-Padova. Sono stati segnalati anche cavi tranciati e cabine elettriche incendiate. Balboni parla di disordini da parte dell’estrema sinistra, che considera un fronte contro il pericolo eversivo. La situazione resta sotto controllo, ma le autorità continuano a monitorare gli sviluppi.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Cavi tranciati, cabine elettrice incendiate e una bomba rudimentale ritrovata presso uno scambio sulla linea Bologna - Padova. Traffico paralizzato per ore. Questo il preoccupante bilancio di una giornata di ordinaria follia sulle ferrovie italiane in occasione dell'apertura dei giochi olimpici Milano-Cortina. Per fortuna non ci sono stati incidenti con conseguenze fatali, ma il rischio è chiaro a tutti". Lo dichiara il senatore Alberto Balboni, responsabile del Dipartimento Legalità e Sicurezza di Fratelli d'Italia. "Nella speranza che anche le manifestazioni oggi in programma non si trasformino nel pretesto per aggredire le Forze dell'Ordine e mettere a ferro e fuoco interi quartieri come successo sabato scorso a Torino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano-Cortina: Balboni, 'disordini estrema sinistra, fronte contro pericolo eversivo'

Nessun pericolo per Milano-Cortina a causa delle recenti operazioni di immigrazione negli Stati Uniti.

