Il tennista della Repubblica Ceca sta attraversando il periodo più positivo della sua carriera, raggiungendo la prima finale in un torneo del circuito ATP 1000. Tuttavia, nelle tre sfide precedenti contro un avversario italiano, ha ottenuto una vittoria e due sconfitte. La partita in programma rappresenta un’occasione importante per lui, anche se l’avversario è considerato tra i più forti del circuito.

Jiri Lehecka unisce solidità e una puntina di inconsapevolezza. Come quando confessò: “A volte gioco talmente tanto che non mi accorgo neanche del tempo che passa”. Era il 2022: sono passati quattro anni e il coetaneo di Sinner di strada ne ha macinata parecchia. Il ranking gli sorride come non mai, in bacheca ha accumulato finora due titoli 250 e ora ha la possibilità di far centro alla prima finale 1000 in carriera, raggiunta anche grazie a una statistica mostruosa al servizio e diverse certezze in più nel borsone. Serviranno soprattutto quelle, per spuntarla contro Jannik nell’ultimo atto di Miami. Jiri Lehecka sbarca alla finalissima in Florida con un carico di soddisfazioni grande così, per più di un motivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lehecka, la scalata Atp e la prima finale in un 1000. Ma con Sinner ci vorrà un miracolo

Articoli correlati

ATP Miami 2026, Lehecka domina Fils e centra la prima finale in un Masters 1000Nella prima semifinale del torneo ATP di Miami, secondo Masters 1000 della stagione, Jiri Lehecka, testa di serie numero ventuno, domina il francese...

Leggi anche: A che ora Sinner-Lehecka, Finale ATP Miami 2026: programma, tv, streaming

Contenuti e approfondimenti su Lehecka la scalata Atp e la prima...

Temi più discussi: La pietra miliare di Moise Kouamé: il primo 2009 a vincere una partita di un Masters 1000; Sinner-Dzumhur a Miami: ecco quando Jannik scenderà in campo per il secondo turno; LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | Fritz perde il primo set attesa per l’azzurro.

Jiri Lehecka, chi è l'avversario di Sinner all'Atp MiamiJiri Lehecka affronterà Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Miami. Per il tennista ceco, che ha battuto in semifinale nettamente il francese Fils, è quasi la chiusura di un cerchio aperto d ... sport.sky.it

ATP Miami, Lehecka: I miei genitori non hanno mai avuto l’ambizione che vincessi uno Slam a 18 anniNella finale del Miami Open Lehecka proverà a fermare Jannik Sinner: Per i miei lo sport era un hobby. La specializzazione precoce non è l'unica via per avere successo ... ubitennis.com

Sinner e la scelta da brividi: per la finale con Lehecka si allena con... Paolini. Festa Italia a Miami, con la grande incognita meteo - facebook.com facebook

#Sinner-Lehecka, orario e dove vedere in tv e streaming la finale del Masters 1000 di Miami x.com